Pagine Romaniste (Da Termini E.Bandini) – Domani alle 21.15 la Roma affronterà il Parma nella sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I giallorossi sono partiti questo pomeriggio da Termini per raggiungere la località emiliana. Presente anche Matteo Politano, nuovo acquisto dei capitolini, che è già disponibile per la partita contro i ducali.