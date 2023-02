La Roma in emergenza. Mourinho: “Il futuro è adesso”

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Il ritorno dei playoff di Europa League, contro il Salisburgo, è stato complicato dagli errori giallorossi davanti al portiere avversario e dal gol subito all’88’ che complica molto la qualificazione agli ottavi di finale. Nel dettaglio, la Roma ha battuto 1-0 Salernitana, Cremonese, Samp, Bologna, Genoa (Coppa Italia) e Verona; 2-1 Empoli, Inter, Lecce, Hjk Helsinki in trasferta. Stasera serve qualcosa in più come con Fiorentina, Spezia, Empoli (2-0); Verona (andata) e Ludogorets (3-1); Monza e Hik in casa (3-0). Mourinho convocherà Pellegrini, Dybala e Abraham, che ieri si è allenato con una curiosa maschera per proteggere la palpebra dell’occhio sinistro, suturata con 6 punti dopo l’infortunio con il Verona. «Vediamo se e come usarli. Di sicuro non sono al 100%. Tre insieme è troppo, però sono disponibili per dare una mano». Il più in dubbio è Dybala, il più sicuro Pellegrini. Solbakken, autore del gol decisivo contro il Verona, non è in lista Uefa. Wijnaldum sarà della gara: se titolare o meno dipende dalle condizioni di Dybala e Pellegrini. Catenaccio dello Special One, invece, sul suo futuro, anche se il Ceo Berardi si è sbilanciato sulla permanenza a Roma: «Non ho parlato con lui su questo tema, è solo una sua intuizione. Il futuro per me è la partita che viene».