La Gazzetta dello Sport (A. Vocalelli) – Da quando hanno acquistato la Roma il 6 agosto 2020, i Friedkin non si sono mai limitati all’ordinaria amministrazione. Tra riscatti insperati (come Smalling) e colpi da copertina (Abraham, Dybala, Lukaku), hanno investito oltre un miliardo senza mai arrivare alla Champions.

Tanti gli errori e i cambiamenti nella struttura del club, ma impossibile accusarli di non averci provato. Anche quest’estate l’impegno è evidente: già spesi circa 70 milioni per El Aynaoui, Ferguson, Wesley e in trattativa per Ghilardi. L’obiettivo è chiaro: accontentare Gasperini, tecnico da cinque partecipazioni in Champions e una Europa League, puntando su giocatori giovani e funzionali, in linea con il suo calcio dinamico.

Una Roma nuova, costruita sulla fame dei giocatori, l’ambizione dell’allenatore e la determinazione dei Friedkin. Con un messaggio preciso alla concorrenza: la Champions non è più un sogno.