La Roma in campo, Veretout a cena a Napoli

Corriere dello Sport (R.Maida) – Il viaggio di Veretout a Napoli ha generato malumori nella Roma. Il centrocampista era squalificato contro il Siviglia ed ha passato la giornata di giovedì in compagnia del procuratore Giuffredi per fare da testimonial a una scuola calcio e per ritirare un’auto che aveva acquistato nel salernitano. A quel punto i due hanno deciso di cenare in un ristorante di Napoli e in quel contesto Veretout ha incrociato Giuntoli, ds del Napoli. Da lì inevitabili indiscrezioni sul futuro e allusioni su una scarsa attenzione del giocatore alle vicende della Roma. Sul tema è intervenuto il suo agente: “Non ha problemi a restare a Roma. Le voci sul Naoli non sono giuste, è vergognoso pensare che Veretout sia andato a incontrare Giuntoli. Se un giorno dovessimo lasciare la Roma, chiederemmo il permesso alla società che con noi si è sempre comportate bene“.