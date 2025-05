Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Chi ha spinto tanto nella seduta di ieri è Angeliño. Lo spagnolo non ha mai saltato una partita per intero. Dopo i quattro gol messi a segno nel 2025, vuole tornare a essere decisivo in fase offensiva, interrompendo il digiuno di nove partite. Il suo contributo sarà decisivo per raggiungere la Champions League.

L’intenzione, al momento, è quella di schierare a Bergamo la stessa formazione delle ultime due uscite. Forse ci sarà un cambio a centrocampo e uno sulla fascia. Non quella di Angeliño, ma la destra, dove uno tra Saelemaekers e Rensch potrebbe prendere il posto di Soulé. Valutazioni in corso, così come in mezzo al campo, quindi se puntare su Pellegrini o dare una possibilità dal primo minuto a Pisilli.