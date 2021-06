La Roma ha un problema: è Diawara

Corriere dello Sport (R.Maida) – Pau Lopez si avvicina al Marsiglia e l’accordo puà essere annunciato già entro la fine della settimana. La Roma, però, ora si trova a gestire un nuovo problema: Amadou Diawara. Il centrocampista è stato collocato nella lista dei cedibili e non ne vuole far parte. Non rientra nei piani di Pinto e Mourinho che nel ruolo stanno investendo su Xhaka. Diawara, forte di un contratto fino al 2024, non accetta di andare via neppure in prestito se non scorge le premesse di una crescita professionale. Tornando a Pau Lopez l’affare si sta per chiudere con un prestito da 500mila euro con obbligo di riscatto a 15 milioni vincolato al numero di presenze. Se giocherà titolare in Francia non tornerà più e non produrrà minusvalenze.

Tutta da negoziare, invece, la cessione di Under che Pinto sta provando ad inserire nell’affare. Lo stesso giocatore non vuole sbagliare la destinazione dopo un brutto anno al Leicester. E’ incerto anche il futuro di Dzeko che la Roma potrebbe cedere per abbassare il monte ingaggi e investire su un centravanti più giovane. Costa troppo per gli equilibri finanziari del club. Da qui il tentativo di Pinto, con il supporto di Lucci, nell’individuare una destinazione gradita al giocatore e accettabile per la Roma. L’unica possibilità in questo momento riguarda la Juventus, ma Agnelli lo prenderebbe gratis accollandosi solo il contratto da 7,5 milioni di euro. La Roma, però, chiede un piccolo indennizzo.