La Roma ha presentato la maglia speciale per il derby: tutti i dettagli – FOTO

AS Roma e adidas presentano la maglia ASR Origins 2023-24, un omaggio alla storia del Club.

L’eredità degli Anni 90 e dei primi Anni 2000 scende in campo per un’occasione speciale che ha sempre fatto battere il cuore dei tifosi giallorossi.

Nel 183° Derby della Capitale, l’AS Roma indosserà una maglia che rievoca momenti storici per il Club, ridisegnandola per adattarla ai gusti contemporanei delle nuove generazioni di tifosi.

Sulla base rossa della maglia, spicca la trama con la spigatura nera, che contribuisce a rendere questo capo un esempio di stile ed eleganza che trascende la dimensione sportiva.

Dalla parte del cuore, compare una rappresentazione moderna e autentica dello “Stemma della Tradizione” – mai utilizzato in questa forma sul terreno di gioco – adottato dall’AS Roma a partire dal 1927 e lungo i primi 35 anni di attività del Club. Lo stemma è impreziosito dalla prima forma di monogramma ASR tratta dal distintivo appartenuto al fondatore e primo presidente del Club. Con la lupa, quindi con Roma, sopra il petto. Sul lato destro è presente il logo adidas in bianco. Le tre strisce partono dall’iconico colletto su base arancione e proseguono sulle spalle. Il colore arancione ritorna nella finitura delle maniche.

La squadra scenderà in campo con questa maglia nel Derby della Capitale abbinandola a pantaloncini bianchi e calzettoni neri, rievocando i kit utilizzati a cavallo tra gli Anni 90 e 2000.

Questo legame con il passato è raccontato nella campagna di lancio da Marco Delvecchio – campione d’Italia con i giallorossi al termine della stagione 2000-01 – che si trova catapultato indietro nel tempo fino agli Anni 90.

“Indossare questa maglia è sempre un onore per me”, ha commentato Delvecchio. “Mi sono davvero divertito a fare questo viaggio indietro nel tempo, ripensando a quei meravigliosi anni trascorsi in giallorosso”.

A partire dal 2 aprile, la maglia ASR Origins è in vendita in tutti gli AS Roma Store e su store.asroma.com, in tutti i negozi adidas e su adidas.it.