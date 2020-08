La Roma ha il rebus portiere

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Troppi errori, alcuni anche piuttosto gravi. La Roma ha bisogno di cedere Pau Lopez dopo una stagione all’insegna di tante ombre e poche luci. La gara col Siviglia è stata indicativa in tal senso. Sarebbe dovuta essere la gara della svolta dello spagnolo che invece non si è dimostrato all’altezza della situazione. Complicato trovare il sostituto. Piace Andrada del Boca Juniors, offerto già all’Udinese. Poi c’è la possibilità Cragno, che però il Cagliari valuta troppo. Altra possibilità potrebbe essere Perin, estremo difensore della Juventus nella scorsa stagione in prestito al Genoa. Freddata la pista Sirigu, visto che Cairo ha detto di volerselo tenere stretto.