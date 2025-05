La Roma Under 15 batte un altro colpo, assicurandosi Armando Floro Flores, esterno della Pasquale Foggia Academy. Il classe 2011 si è preso la scena nel recente torneo Caroli Hotels, in cui ha vinto il titolo di capocannoniere. La Roma, come riporta roma_youth sui propri profili social, non ha perso tempo e ha anticipato una forte concorrenza che vedeva incluse Juve, Inter, Fiorentina ed Empoli.