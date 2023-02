La Roma frena: a Lecce finisce 1-1

Pagine Romaniste – Stesso undici schierato contro l’Empoli e due gol da angolo. Dunque vittoria? No, arriva un pareggio. La Roma si ferma contro il Lecce. Al Via del Mare finisce 1-1. Passano i salentini con l’autorete – così ha deciso la Lega – di Ibanez sulla girata di testa di Baschirotto, poi arriva il pari di Dybala su rigore. Come all’andata, ma questa volta senza infortunio.

Il raddoppio giallorosso, capitolino, è cercato da Abraham, sempre frenato da Falcone. La Roma rimane terza a 41 punti: stesso bottino del Milan, e che può essere raggiunto – e superato – da Lazio-Atalanta, tra poco di scena all’Olimpico.

TABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey , Baschirotto, Umtiti, Gallo (74′ Pezzella); Gonzalez (67′ Askildsen), Hjulmand, Blin; Strefezza (74′ Banda), Colombo (67′ Persson), Di Francesco.

A disposizione: Bleve, Brancolini, Cassandro, Lemmens, Pezzella, Ceccaroni, Romagnoli, Tuia, Helgason, Banda, Ceesay Oudin.

Allenatore: Baroni.

Indisponibili: Maleh, Dermaku, Pongracic.

Squalificati: –

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic (82′ Wijnaldum), El Shaarawy; Pellegrini (87′ Solbakken), Dybala; Abraham (82′ Belotti).

A disposizione: Svilar, Boer, Oliveras, Llorente, Kumbulla, Celik, Bove, Tahirovic, Camara, Volpato, Belotti.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Darboe.

Squalificati: –

ARBITRO: Aureliano di Bologna

ASSISTENTI: Vecchi-Perrotti

IV UOMO: Sacchi

VAR: Guida

AVAR: Prontera

Marcatori: 7′ Ibanez (AU), 17′ Dybala (R)

Ammoniti: 16′ Strefezza, 33′ Ibanez, 50′ Colombo, 62′ Gonzalez

Espulsi:

Note: