La Roma festeggia Vucinic, il messaggio sui social: “Nato per segnare, buon compleanno Mirko”

Un attaccante che ha fatto sognare l’Olimpico e che i tifosi giallorossi non hanno mai dimenticato. Oggi Mirko Vucinic compie 42 anni, e la Roma lo ha celebrato con un messaggio speciale su Instagram: “Nato per segnare, buon compleanno Mirko”.

Arrivato dal Lecce nel 2006 come promessa del calcio, Vucinic ha scritto pagine importanti in giallorosso, rimanendo nella Capitale per cinque stagioni e realizzando oltre 50 gol. Con la maglia della Roma ha alzato al cielo due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, lasciando un segno indelebile nella memoria dei tifosi.

Chiusa la carriera da calciatore, l’ex attaccante montenegrino ha intrapreso la strada da allenatore e di recente è stato nominato commissario tecnico della sua nazionale, il Montenegro.

Un augurio che non è solo di rito, ma che ricorda la classe e i momenti indimenticabili regalati da Vucinic ai colori giallorossi.