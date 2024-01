La Repubblica (M. Juric) – Quasi fosse un’impresa. Titanica. Ma era solo la Cremonese di Stroppa, quinta in Serie B. La Roma batte 2-1 gli uomini di Stroppa e si regala il derby con la Lazio tra una settimana. Trascinata ancora una volta dalla coppia Dybala-Lukaku. Prima con il belga, al quattordicesimo gol stagionale, che ad un quarto d’ora dalla fine pareggia i conti. Sette minuti dopo ci pensa Dybala a trasformare il rigore della vittoria. Quinto gol stagionale, qualificazione ai quarti di finale e derby il prossimo 10 gennaio.

Ma sono serviti 90’ di sofferenza estrema ai ragazzi di Mourinho per avere la meglio di una Cremonese coraggiosa e ordinata. Ben messa in campo da Stroppa che quando vede giallorosso si trasforma. E per poco non riusciva a fare il secondo scalpo consecutivo, dopo la vittoria dello scorso anno. Settantacinque minuti di paura e silenzio all’Olimpico dopo il gol al primo tempo di Frank Tsadjout che faceva presagire ad una notte di fantasmi e maledizioni.

Poi l’acuto dei due campioni romanisti. Che hanno rimesso le cose a posto ed evitato un’altra figuraccia in Coppa italia a José Mourinho. Ma così è difficile andare avanti per lo Special One. Soprattutto in difesa. Contro la Cremonese è bastato affidarsi a Dybala e Lukaku, ma domenica arriva l’Atalanta di Gasperini. Poi la Lazio e il Milan. In attesa che dal mercato arrivi un aiuto indispensabile per una squadra quasi allo stremo delle forze. E degli uomini.

L’ultimo nome è quello di Dean Huijsen, centrale olandese della Juventus, promesso sposo del Frosinone. Il club giallorosso sta provando il sorpasso in extremis al club ciociaro. L’olandese ha ricevuto delle garanzie dalla Roma su un suo immediato impiego. Per questo ora sta spingendo per trasferirsi a Trigoria. Under 21, a basso costo e pronto all’uso. Le caratteristiche ricercate dalla Roma, il difensore ce le ha tutte.