La Roma fa gli auguri a Veretout per i suoi 28 anni – VIDEO

Jordan Veretout compie 28 anni. Il calciatore, 11 gol in stagione tra campionato ed Europa League, dopo la rete segnata nel match casalingo contro il Milan è diventato il secondo giocatore francese ad andare in doppia cifra in Serie A dai tempi di Michel Platini. La Roma gli fa gli auguri tramite Twitter per il suo compleanno, con un video delle sue migliori giocate e dei suoi gol.