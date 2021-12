La Roma fa gli auguri a Camelia Ceasar per i suoi 24 anni

Dopo la vittoria sulla Lazio per 3-2 nel primo derby in assoluto nella storia della Roma Femminile, il club festeggia. Non solo i tre punti, che le consentono di conquistare il secondo posto in classifica, ma anche il compleanno di Camelia Ceasar. Il portiere giallorosso, classe 1997, compie oggi 24 anni. La società le fa gli auguri tramite il profilo Twitter.

🎂 Tanti auguri di buon compleanno a Camelia Ceasar 🥳#ASRomaFemminile pic.twitter.com/aWeb3PbQ0k — AS Roma Femminile 🏆 (@ASRomaFemminile) December 13, 2021