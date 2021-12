La Roma evita il Tottenham di Conte eliminato a tavolino

Il Tempo (E. Zotti) – Il Tottenham è stato eliminato dalla Conference League. La Uefa ha comunicato la decisione dell’organo di controllo etico e disciplinare di infliggere la sconfitta 3-0 a tavolino agli Spurs vista l’impossibilità di disputare la gara con Rennes in seguito ad un focolaio Covid scoppiato nel club inglese.

A causa degli impegni già programmati da entrambe le squadre non è stato possibile trovare una data per recuperare il match, e la Uefa è stata costretta ad assegnare la sconfitta alla squadra allenata da Antonio Conte che abbandona la competizione.

Sarà il Vitesse a giocarsi i playoff con il Rapid Vienna. Una buona notizia per la Roma, che evita il rischio di incontrare l’avversaria più temibile durante la fase ad eliminazione diretta. Anche senza gli inglesi però la vittoria finale resta un obiettivo difficile da raggiungere, dall’Europa League infatti sono scese squadre tutt’altro che semplici da affrontare: Leicester e Psv in primis. Ritrovarsi improvvisamente senza il Tottenham resta comunque un vantaggio inatteso. Non sfruttarlo sarebbe un vero peccato.