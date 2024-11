Corriere della Sera (G. Piacentini) – La Roma ha perso a Verona la quinta gara della stagione e la terza nelle ultime 5. I giallorossi sono scivolati nuovamente nella parte destra della classifica e ora la Champions è già un miraggio. Ma Ivan Juric ha visto una bella prestazione da parte dei suoi calciatori:

“Mi dispiace per i ragazzi perché hanno fatto una partita pazzesca per intensità, gioco e occasioni. Abbiamo commesso errori sul primo gol, nel secondo c’è fallo e il terzo è un contropiede che ci è scappato alla fine. Abbiamo perso una partita che abbiamo giocato a ottimi livelli. La partita l’abbiamo controllata bene, loro hanno fatto poche ripartenze, abbiamo dominato in lungo e in largo, volevamo vincere perché ce la meritavamo e abbiamo preso gol in contropiede”.

Sul risultato, poi, impatta il grave errore sul secondo gol del Verona con il fallo di Magnani su Ndicka: “Del secondo gol non dovremmo nemmeno parlare, mi sembra una gomitata netta, Evan rimane a terra per cinque minuti e nessuno è andato a rivedere l’azione“.

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images]