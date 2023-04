La Roma è stanca. Mou pensa a Volpato

Corriere dello Sport (R. Maida) – Ci sono le scorie e ci sono i pensieri. Ma anche una certa dose di autostima che consente alla Roma, di ritorno dall’infausta trasferta di Rotterdam, di dirsi che la missione Feyenoord non è ancora fallita. Anzi. La possibilità di ribaltare il risultato, come nell’analoga situazione contro il Salisburgo, resta su livelli ragionevoli. Ora però c’è un altro problema, più vicino nel tempo: la partita di campionato contro l’Udinese che per ragioni fisiche, atletiche e mentali non si annuncia affatto semplice.

Di Dybala e Abraham leggete a parte. Non ci saranno contro l’Udinese, anche se Abraham spera di andare almeno in panchina. E allora Mourinho sta meditando il rilancio di uno dei suoi “bambini”, Cristian Volpato, che dopo l’exploit autunnale e il gol decisivo a Verona ha giocato appena 14 minuti in campionato in tutto il 2023, più il primo tempo dello sciagurato quarto di Coppa Italia contro la Cremonese.