Dopo la vittoria di Glasgow contro i Rangers, la Roma è rientrata nella Capitale nella tarda mattinata di oggi. Il gruppo giallorosso ha fatto ritorno a Trigoria, dove domani riprenderanno gli allenamenti in vista della prossima sfida di campionato contro l’Udinese, in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Olimpico.
Non è prevista alcuna conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia del match: il tecnico parlerà direttamente dopo la partita. La scelta rientra nella volontà dello staff di mantenere alta la concentrazione e gestire al meglio le energie in una fase intensa della stagione, tra impegni di Serie A ed Europa League.