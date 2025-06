Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Alle 12 di oggi ci sarà la prima conferenza di Gian Piero Gasperini da allenatore della Roma. I Friedkin gli hanno affidato la gestione del nuovo corso avvalendosi anche del supporto e dell’esperienza di Claudio Ranieri che oggi sarà seduto accanto a Gasp per presentarlo nella sala di Trigoria.

Il 13 luglio comincerà il raduno e il nuovo tecnico sta già studiando la Roma. Il lavoro da fare è sia sul campo che fuori, a cominciare dal mercato. L’obiettivo è quello di mantenere i giocatori più importanti della rosa per poter costruire partendo da una base solida. Non cedere quindi alle tentazioni delle plusvalenze e ai milioni delle big inglesi e vendere solo chi non funzionale al progetto.

Quattro/Cinque innesti le richieste di Gasp: un difensore centrale, un esterno destro, un centrocampista, una seconda punta e un centravanti. Uno tra Shomurodov e Abraham, se non entrambi, usciranno, così come Paredes, Saud, Angelino e uno tra Hermoso e Kumbulla.