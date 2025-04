Corriere della Sera (G. Piacentini) – Ultima chiamata per Lorenzo Pellegrini, ma non solo. Il derby di domenica sera (ore 20.45, diretta in tv su Dazn) è forse l’ultima chance per la Roma per rimanere attaccata al treno che porta in Champions League: servono tre punti per scavalcare di nuovo la Lazio e per approfittare dello scontro diretto tra l’Atalanta e il Bologna.

Per questo, probabilmente, Claudio Ranieri tornerà ad affidarsi all’uomo che nel derby trova sempre le motivazioni giuste e spesso il colpo vincente: Lorenzo Pellegrini. Capitano senza fascia, nel senso che è spesso finito fuori dalla formazione titolare e per questo, forse, Gianluca Mancini è più identificato come leader della squadra.

Pellegrini, però, è capace di rialzarsi quando ha di fronte la Lazio. È stato così nel derby di andata, quando Ranieri lo ha schierato a sorpresa e lui ha risposto con un gol dopo appena dieci minuti. Domenica potrebbe toccare di nuovo a lui, che sarà chiamato a prendersi anche la responsabilità della sostituzione di Paulo Dybala, che ha terminato la stagione in largo anticipo. Senza la Joya, Pellegrini è il calciatore di maggiore esperienza nel reparto offensivo e quello che ha i “colpi” per risolvere la partita. Dovrebbe giocare in coppia con Soulé, alle spalle di Dovbyk. Essere decisivo è quello che gli chiederanno Ranieri e i tifosi.