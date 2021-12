La Roma e Mayoral, il gol può cambiare tutto

Corriere della Sera (G.Piacentini) – La serata di Sofia può cambiare il destino di Borja Mayoral. Fino a due giorni fa era considerato in uscita, direzione Firenze. Oggi questa certezza non c’è più e non è da escludere che una decisione verrà presa soltanto a fine stagione. Non solo per il gol, ma anche per lo spirito e la serietà che lo spagnolo ha messo in campo. Due doti che hanno colpito Moruinho. Il giudizio del tecnico dopo la gara col CSKA ha inorgoglito il giocatore. La coppia con Abraham funziona e potrebbe essere riproposta lunedì contro lo Spezia. Per fortuna niente di grave per Zaniolo che tornerà a disposizione per l’Atalanta.