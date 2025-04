Corriere della Sera (G. Piacentini) – La Roma è nelle mani di Svilar. Da quando è diventato titolare non si è più fermato e oggi è uno dei migliori portieri della Serie A, se non il migliore. Lo dicono i numeri: primo per percentuale di parate e numero clean sheet.

La Roma sta lavorando al rinnovo del contratto, in scadenza nel 2027. L’ultima proposta prevede un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Resta da trovare l’intesa sulla clausola rescissoria, richiesta dall’agente come condizione per un’eventuale cessione verso un top club europeo. Bayern Monaco e Manchester United seguono con attenzione la crescita del giocatore.