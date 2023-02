La Roma e Abraham si tolgono la maschera

Leggo (F. Balzani) – La Roma ha tolto la maschera. Dopo un inizio campionato tra sali e scendi, ora la squadra di Mourinho fa paura alla serie A (ovviamente Napoli escluso). Domani con la Cremonese i giallorossi possono volare al secondo posto consolidando la zona Champions e un cammino che nel 2023 l’ha vista con una media di 2,2 punti a partita e la rimonta col Salisburgo in Europa. Un percorso rovinato in parte proprio solo dalla Cremonese in coppa Italia.

Toglie la maschera anche Abraham che ieri ha rimosso i punti alla palpebra sinistra e si è potuto allenare liberamente vista la perfetta cicatrizzazione della ferita rimediata contro il Verona. L’inglese sarà a disposizione e andrà a completare una rosa che finalmente segna zero infortunati e tanti giocatori in rampa di lancio. Merito della seconda fase di preparazione avvenuta durante la sosta Mondiale. Un lavoro enorme dello staff di Mourinho che ha portato più di un singolo a ritrovare la forma ideale.