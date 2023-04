La Roma di Guidi sbaglia partita: ko 5-2 a Verona

Corriere dello Sport – Mattinata da incubo per la baby Roma, piegata dal Verona con uno stranissimo 5-2. Particolare perché l’undici giallorosso, privo di Keramitsis e Pagano, ha calciato tre rigori (il primo sbagliato da Faticanti e gli altri realizzati da Pisilli e Louakima) e creato diverse occasioni disinnescate da Boseggia, probabilmente il migliore in campo. Lassù in Veneto avvio choc: nei primi sei minuti i padroni di casa segnano due eurogol con Caia e Bregantini. Poi è un susseguirsi di sfortunati eventi e il Verona dilaga. Da segnalare che Guidi ha schierato due fuoriquot, mentre Sammarco cinque. La Roma, nonostante il ko, resta in zona playoff ma manca il sorpasso al Frosinone secondo in classifica.