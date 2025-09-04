Il Messaggero (D. Aloisi) – Archiviato il mercato, ora la Roma di Gasperini sarà giudicata dal campo. La rosa è completa, ma non rinforzata come il tecnico avrebbe voluto: manca l’esterno destro a piede invertito, con Sancho finito all’Aston Villa. In attacco Ferguson ha già scalzato Dovbyk, mentre tra trequartisti ed esterni Gasp può contare su sei opzioni: Soulé, Dybala, Baldanzi, Bailey, Pellegrini ed El Shaarawy.

In difesa Hermoso alternerà con Ndicka, Wesley è titolare a destra e Tsimikas farà rifiatare Angeliño. A centrocampo Cristante e Koné guideranno con El Aynaoui, Pisilli e Romano come alternative. Restano però diversi casi psicologici da gestire: Dovbyk vicino all’addio, Pellegrini sul mercato e Baldanzi fuori dalla lista Uefa.