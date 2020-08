La Roma dei prestiti si allena a Trigoria, Karsdorp è fisicamente molto indietro

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – Mentre la Roma nei giorni scorsi si è allenata a Vinovo, in vista della sfida contro la Juventus, i calciatori rientrati dai prestiti sono rimasti a Trigoria, seguiti da alcuni preparatori della Primavera che lavorano con loro soprattutto sulla parte atletica. Già presenti Rick Karsdorp, Robin Olsen, Keba Coly, Zakaria Sdaigui e Mirko Antonucci, mentre nei prossimi giorni si aggiungeranno anche Alessandro Florenzi e Alessio Riccardi, in attesa di scoprire quale sarà il loro futuro. A risultare più in forma è stato Olsen, mentre Karsdorp, risolti i problemi al ginocchio, risulta ancora fisicamente molto indietro: ffatica nelle ripetute, ha i crampi e poco ritmo nelle gambe.