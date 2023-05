La Roma corteggia N’Dicka

La Gazzetta dello Sport – L’anello debole della Roma. al momento, è la retroguardia, viste le assenze di Karsdorp, Smalling, Llorente e Kumbulla. E se Cristante – costretto a inventarsi difensore – se la sta cavando bene, è il rendimento di Celik e Ibanez che preoccupa.

Sarà per questo tre giorni fa Mourinho ha accettato di farsi fotografare con Khiat Samir e Bouba Skey Traore, della Ams Talent Consulting, agenti del difensore N’Dicka, da tempo nel mirino della Roma per la prossima stagione, visto che sarà svincolato dall’Eintracht. La scritta? “lavori in corso”.