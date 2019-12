La Roma chiude l’anno con Smalling e Florenzi

A novanta giri di lancette dal termine del 2019 calcistico la Roma andrà in scena al Franchi, casa della Fiorentina, per proseguire nel buon momento di forma e per riscattare il cocente 7-1 subito in Coppa Italia a fine gennaio. La squadra di Fonseca si presenterà in Toscana priva di Kluivert, ancora dolorante per l’ematoma subito nella sfida con il Verona, Pastore, Mirante, Cristante, Santon e Zappacosta, ma in extremis ha ritrovato Smalling. Il centrale inglese ha svolto un provino mercoledì aggregandosi al gruppo per la parte finale dell’allenamento e non ha avvertito fastidio al ginocchio. Il numero 6, viste le buone sensazioni, ha forzato durante la rifinitura di ieri ed è andato tutto liscio: Fonseca, che non si è sbilanciato sul suo impiego, lo ha inserito nella lista dei convocati ed è pronto a gettarlo nella mischia accanto a Mancini, tornato dopo il turno di squalifica. Chi è destinato a giocare la terza partita di fila da titolare è Florenzi, che ancora una volta ha vinto il ballottaggio con Spinazzola: «Leonardo sta bene, è solo un’opzione tecnica. Io devo pensare alla Roma che per me è la cosa più importante. Capisco questo tipo di problema relativo agli Europei, ma sono qui come allenatore della Roma e devo solo pensare a quello che è meglio per la squadra». Lo riporta Il Tempo.