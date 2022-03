La Roma chiude la porta

Il Tempo (E. Zotti)– La Roma di José Mourinho è sempre più compatta ma soprattutto più solida. Il gruppo giallorosso sembra aver imparato a tenere alta la guardia, come dimostrano i due clean sheet consecutivi arrivati contro Spezia e Atalanta . Un risultato ottenuto grazie all’attitudine di tutta la squadra che ha mostrato sicurezza e un’organizzazione quasi impeccabile in fase di non possesso specialmente contro gli uomini di Gasperini. Atteggiamento scaturito anche dall’intesa sempre maggiore del trio difensivo Mancini, Smalling e Kumbulla che dalla disfatta di Bodo in poi ha pian piano riconquistato la fiducia del tecnico grazie al sacrificio e al lavoro quotidiano.

Da migliorare il rendimento lontano dall’Olimpico. Se in casa i giallorossi hanno vinto 8 delle 15 gare disputate – perdendone solo 3 – in 13 trasferte sono arrivate 6 sconfitte e un pareggio. Un ruolino da mettere a puntino considerata l’importanza dei prossimi due impegni tra Conference League e campionato.