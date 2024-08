Il Messaggero (S. Carina) – Mentre procede spedita la vendita dei biglietti per Roma-Empoli (insieme agli abbonati già superata quota 50mila), il club giallorosso si è mosso per “liberare” 300 posti in curva Sud e altrettanti nel settore Nord che attualmente non sono vendibili per motivi di sicurezza.

La società ha avanzato questa richiesta al Comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica (composto da Questore, Prefetto, Comandante carabinieri e rappresentanza del sindaco) e oggi sarà tra i temi all’ordine del giorno. Qualora dovesse esserci il via libera, i 600 posti in più saranno fruibili già per la prima di campionato dei giallorossi, prevista per il 25 agosto. Il che permetterà di aumentare l’affluenza del pubblico, pronto come al solito a riempire lo stadio. Nell’era Friedkin sono stati addirittura57 i sold-out che la tifoseria giallorossa ha saputo regalare.