Per l’attacco della prossima stagione, la Roma ha in mente come nome caldo L’attaccante del Feyenoord Igor Paixao.

Stagione della consacrazione per lui quest’anno, che potrebbe portarlo a giocare in Serie A, ammaliata dalle prestazioni del classe 2000. La Roma già da settimane lo segue con interesse. Ma a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore è il Napoli ad aver messo gli occhi sul brasiliano, per fargli ricoprire la fascia sinistra lasciata da Kvaratskhelia.

Alla corsa al brasiliano, si aggiunge anche l’Atalanta. Come segnala tuttoatalanata.com, i bergamaschi sono deicisi a puntare sul brasiliano come innesto per rinforzare una rosa che chissà se sarà ancora guidata da Gasperini o meno. Il Feyenoord non chiede troppo, circa 25 milioni, una somma che per i giallorossi rimane importante, visti i paletti del settlement agreement.

Se dunque Paixao non dovesse concretizzarsi, occhio a Chiesa, che il Liverpool potrebbe far partire anche in prestito per fargli trovare più spazio. Ma anche alle punte centrali, data ula necessità di almeno una pedina da affiancare a Dovbyk e Shomurodov. La lista di nomi è ampia e vede i nomi di Lucca, Krstovic e Brobbey osservati speciali di Ghisolfi.