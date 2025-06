Corriere dello Sport (L. Scalia) – La Roma ha lanciato la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2025/26, al via ufficialmente lunedì. Dopo i 40.000 abbonati dello scorso anno, il club punta a replicare il successo, spinto dall’entusiasmo per l’arrivo di Gasperini. Il claim scelto è “Core de ’sta città”, in omaggio ai 50 anni dell’inno di Venditti.

Confermate le tre formule (Plus, Classic Extra e Classic) e introdotta la “Rivendita Personale”, che permette agli abbonati di cedere il proprio posto tramite app. I prezzi partono da 269 euro in Curva e restano competitivi, con aumenti minimi. La vendita si articolerà in tre fasi: rinnovi dal 17 giugno, lista d’attesa il 30 giugno e vendita libera dal 1° luglio. Inclusi welcome pack, esperienze esclusive e possibilità di pagamento a rate.