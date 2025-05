La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – La Roma del futuro ripartirà da alcuni punti fermi: Matias Soulé su tutti, protagonista assoluto del finale di stagione e destinato ad avere le chiavi della squadra. Al suo fianco Gianluca Mancini, leader della difesa, e Angelino, intoccabile a sinistra.

A Trigoria si punta a trattenere anche Svilar (in attesa del rinnovo), Ndicka e Koné, ma senza Champions una cessione eccellente è possibile. Conferme previste anche per Baldanzi e Pisilli, mentre restano da valutare i destini di Cristante, Pellegrini e Dovbyk, in attesa del nuovo allenatore.

Ranieri ha dichiarato che l’accordo con il prossimo tecnico è già stato trovato, ma sarà il presidente a comunicarlo. Pioli, Sarri e Thiago Motta tra i nomi più caldi, con Gasperini più lontano.