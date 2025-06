Un altro giovane talento della Roma finisce nel mirino della Serie A: si tratta di Alessandro Romano, centrocampista svizzero classe 2006. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Torino ha manifestato interesse per il giocatore e sono attualmente in corso i contatti tra i due club per definire un possibile accordo. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Federico Terlizzi, difensore classe 2007 attualmente in forza all’Under 18 giallorossa. Un’operazione che consentirebbe alla Roma di generare le plusvalenze necessarie entro il 30 giugno.

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, i giallorossi cederebbero il classe 2006 per una cifra non inferiore ai 6/7 milioni di euro.