La Roma cerca lo scalpo di una big (e uno stadio)

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – La Roma sfida il Milan con un obiettivo chiaro: vincere finalmente il primo big match del campionato. Contro le grandi Fonseca ha ottenuto solo tre punti su 21 disponibili. Per arrivare in Champions, traguardo obbligatorio per una società con i conti in profondo rosso, serve uno scatto. Fonseca, come fa sempre alla vigilia, canta le lodi dell’avversario: “Il Milan sta facendo una grande stagione. Gli ultimi risultati sono diversi dal rendimento. Nel derby ha giocato bene, non credo sia in crisi”.

Per il nuovo stadio i tifosi della Roma dovranno aspettare almeno quattro anni, secondo il nuovo piano dei Friedkin. Dan e Ryan, accompagnati dal nuovo dirigente Stefano scalerà dal CEO Guido Fienga, che appena rinnovato per due anni, incontreranno venerdì la sindaca uscente Virginia Raggi.