Il Messaggero (D. Aloisi) – La Roma cerca il riscatto contro il Sassuolo e, grazie al pari tra Milan e Pisa, può tornare in vetta insieme al Napoli. Dopo le sconfitte con Inter e Viktoria Plzen, Gasperini si affida a chi offre maggiori garanzie: fuori i centravanti, spazio a Dybala falso nove. Alle sue spalle Soulé e uno tra Pellegrini e Bailey, con il giamaicano in ritardo di condizione dopo due mesi di stop.

Soulé, sempre titolare in stagione, è lo stakanovista del gruppo con 3 gol e 2 assist. In mezzo torna la coppia Cristante-Koné, con il francese recuperato. Sulle fasce, ancora Wesley a sinistra vista l’assenza di Angeliño e le esclusioni tecniche di Tsimikas; a destra si candida Rensch, con Celik, Mancini e NDicka a completare la linea difensiva davanti a Svilar.

La Roma, imbattibile in trasferta nel 2025 con 32 punti in 13 gare (come il Barcellona), potrà contare su oltre cinquemila tifosi attesi al Mapei Stadium per spingere la squadra verso la vetta.