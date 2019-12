La Roma cerca il vice Dzeko

Gianluca Petrachi lavora ininterrottamente sul mercato. In uscita sta cercando di piazzare, tra gennaio e giugno, Juan Jesus, Pastore, Under, Fazio e Santon. Il ds, per quanto riguarda il mercato in entrata, è in trattativa con lo United per Smalling. La società giallorossa offre 15 milioni mentre quella inglese ne vuole 20. Il posto di vice Dzeko è ancora da assegnare. Nikola Kalinic ormai è ai margini e le alternative sono Mariano Diaz, Petagna, Pinamonti e Kean. Lo riporta il quotidiano TuttoSport.