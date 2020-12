La Roma cerca Dzeko. Borja Mayoral freme

Corriere dello Sport (R. Maida) – Nella lista delle priorità, dopo il ridimensionamento col Napoli, per la Roma c’è che Dzeko faccia Dzeko. E’ un regalo natalizio che Fonseca aspetta visto che dal suo capitano non ha ancora avuto il meglio possibile. Fin qui il bosniaco ha segnato 3 gol, gli stessi di Mayoral, due in meno di Pedro e Mkhitaryan e Veretout. Fonseca conta di fargli recuperare la condizione in allenamento, dopo tre settimane di isolamento logicamente non ha lavorato a pieno ritmo. Dal punto di vista atletico Borja Mayoral sta molto meglio ed ha accolto con disappunto l’esclusione nel match con il Napoli. Le gerarchie dunque potrebbero momentaneamente cambiare.