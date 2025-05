Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Un brindisi a Claudio Ranieri, quello fatto ieri al Fulvio Bernardini dai dirigenti e dai dipendenti per la sua ultima partita in carriera. Dopo l’allenamento, il tecnico è stato portato in una sala dove ad aspettarlo c’era mezza Trigoria: un brindisi e un lungo applauso per festeggiare e ringraziare Claudio.

Quella di domenica sarà la panchina numero 501 in Serie A. Da lunedì sarà senior advisor dei Friedkin. Un consigliere, un uomo di campo che aiuterà la Roma a crescere e che supporterà il nuovo tecnico. Quando sarà scelto.