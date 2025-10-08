Un ricordo carico di affetto e riconoscenza quello che la Roma ha voluto dedicare oggi a Nils Liedholm, figura iconica della storia giallorossa e del calcio italiano. Nel giorno in cui avrebbe compiuto 103 anni, il club capitolino ha reso omaggio al “Barone” con un messaggio sui propri canali ufficiali, celebrando la memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del club.

Nato a Valdemarsvik, in Svezia, l’8 ottobre 1922, Liedholm è stato uno degli allenatori più amati e rispettati del calcio italiano. Alla guida della Roma ha collezionato ben 442 panchine in 12 stagioni, conquistando uno Scudetto e tre Coppe Italia, oltre a forgiare un’identità di gioco elegante e offensiva che ha segnato un’epoca.

“442 panchine in 12 stagioni, uno Scudetto e 3 Coppe Italia. 103 anni fa nasceva Nils Liedholm. Maestro di calcio, leggenda giallorossa”, ha scritto la società su X, ricordando un uomo che non fu solo un tecnico vincente, ma un vero e proprio simbolo di stile, educazione e sportività.