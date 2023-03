La Roma celebra il gol di Totti a Buffon contro il Parma: “25 anni da questo leggendario pallonetto” – VIDEO

25 anni fa Totti realizzò uno dei gol più belli della sua carriera. Era Roma-Parma, precisamente 29 marzo 1998, ed in porta c’era Buffon. In un Olimpico in protesta contro l’allora presidente Franco Sensi, spuntano numerosi striscioni in Curva Sud che recitano “Società da rottamare”. La Roma Zemaniana scende in campo per affrontare un Parma da metà classifica. Dopo appena 10 minuti, il 22enne Francesco Totti sblocca la partita con uno splendido cucchiaio piazzandola alle spalle di un gigante come Gigi. Purtroppo, la rete del futuro capitano non bastò a chiudere la partita; Roma-Parma terminò 2-2 con doppietta di Chiesa e gol di Paulo Sergio, ma l’era del Capitano stava piano piano prendendo forma.

La Roma sul suo canale Twitter posta il video della giocata con queste parole “E oggi sono 25 anni da questo leggendario pallonetto”.