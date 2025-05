Per avvicinarsi al meglio a Roma-Fiorentina, in programma domani alle 18:00, l’account Instagram del club giallorosso ha ricordato l’ultimo vittorioso incontro all’Olimpico tra le due compagini: 2-0 con doppietta di Dybala. Protagonista di quella sera, però, fu anche Tammy Abraham, autore dei due assist per la Joya. Al post pubblicato dalla Roma, segue il like proprio dell’attaccante attualmente in forza al Milan.

Il futuro dell’inglese, ancora di proprietà della Roma, è ancora incerto: potrebbe restare al Milan, andare altrove o ritornare nella Capitale. Non è escluso, considerando che la scorsa estate c’era stato con i rossoneri uno scambio di prestiti con Saelemaekers, il quale ha fatto il percorso inverso, che si possa riaprire la stessa trattativa ma a titolo definitivo.