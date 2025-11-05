La Roma ha voluto celebrare oggi, sui propri canali ufficiali, il compleanno di Leandro Castan, che compie 39 anni. Con la maglia giallorossa, il difensore brasiliano ha totalizzato 81 presenze e 1 gol, diventando un simbolo di grinta e determinazione,

🐺 “Buon compleanno, Leo!” — questo il messaggio pubblicato dal club per omaggiare uno dei protagonisti più amati della Roma degli anni 2010.