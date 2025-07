La storia della Roma è fatta di volti, gesta e leggende che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi. Tra queste, quella di Amedeo Amadei occupa un posto d’onore. Simbolo eterno del club giallorosso, il celebre “Fornaretto” oggi avrebbe compiuto 104 anni. Un’occasione che la società non ha voluto lasciar passare inosservata.

Il club ha ricordato la figura di Amadei con un messaggio speciale su X, sottolineando la sua importanza storica per la Roma. Amadei vinse lo storico Scudetto della stagione 1941-1942 e mise a segno ben 111 reti in 234 presenze con la maglia capitolina. Inserito nella Hall of Fame del club, è considerato uno dei massimi simboli della romanità calcistica.

“Il 26 luglio 1921 nasceva Amedeo Amadei. 111 gol in 234 presenze. Campione d’Italia 1941-42. Hall of Fame. Il “Fornaretto” è una leggenda senza tempo…”. Così lo ricorda il club giallorosso.