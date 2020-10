La Roma cambia pelle e cerca i gol di Mayoral

La Gazzetta dello Spoty (M.Cecchini) – Alla Roma Borja Mayoral è piaciuto subito. La sua voglia di misurarsi in una nuova avventura, rispetto a Jovic e Milik, ha fatto colpo. Una stagione di apprendistato alle spalle di Dzeko può andare bene, ma il futuro può essere suo. La formula dell’acquisto, prestito biennale e riscatto, fa pensare che la Roma punti su di lui. Per questo Fonseca gli dù subito fiducia e lo butterà nella mischia questa sera contro lo Young Boys. Il portoghese non nasconde di pensare al turnover in vista del Milan. In porta ci sarà il rientro di Pau Lopez, la squadra affidata ai baby Kumbulla, Villar e Perez. Il dubbio resta il sistema di gioco. Con Smalling infortunato e Mancini squalificato le alternative sono due: rilanciare uno tra Fazio e Jesus oppure ricollocare Cristante al centro della difesa.