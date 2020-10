La Roma aspetta Paratici

Il Messaggero (S.Carina) – Giovedì andrà in scena l’assemblea degli azionisti della Juventus e in questa sede si capirà meglio il futuro del ds Paratici. La Roma è alla finestra, la ricerca del nuovo direttore sportivo è finita direttamente nelle mani dei Friedkin e qualora il dirigente bianconero venisse sollevato dal suo incarico, è inevitabile che la sua figura finisca nella lista dei papabili successori di Petrachi. Il dirigente potrebbe pagare la scelta di Sarri e qualche errore nelle ultime due sessioni di mercato. I nuovi proprietari della Roma invece potrebbero estendere la ricerca del nuovo ds all’infuori dei confini italiani, effettuando colloqui per lo più in prima persona. In quest’ottica sono stati sondati Orta del Leeds, Planes del Barcellona e Campos, oltre all’incontro con Rangnick. Un altro nome è quello di Emenalo, ex direttore tecnico del Chelsea.