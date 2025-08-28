Finalmente la Roma ha annunciato il tanto atteso Away Kit per la stagione corrente 2025-2026. Una maglia color arancio e nera che trae ispirazione dalla sfera mitologica dell’Antica Roma. Attraverso i propri canali ufficiali, ecco l’annuncio del nuovo completo di gara che sarà indossato per la prima volta nella prossima gara di campionato, quella contro il Pisa in programma il 30 agosto. Il kit sarà acquistabile da oggi presso gli store giallorossi, di Adidas e JD.

Pensata per chi porta la Roma sempre con sé ⚡❤️ Il nuovo Away Kit 25/26 dell’AS Roma è ora disponibile 🔥 🔗 https://t.co/Zrm7AmRvdO#ASRoma pic.twitter.com/9dbm69pFGD — AS Roma (@OfficialASRoma) August 28, 2025