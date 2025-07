La Roma entro il weekend è intenzionata a portare alla corte di Gasperini altri due colpi. Dopo l’arrivo di El Aynaoui e Ferguson, i giallorossi sono pronti ad accogliere Wesley, che dovrebbe essere liberato dall’imminente arrivo al Flamengo di Emerson Royal.

Il quarto giocatore che dovrebbe arrivare a Trigoria è Daniele Ghilardi dell’Hellas Verona; infatti come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, i capitolini hanno alzato la loro offerta per il centrale 2003 raggiungendo i 10 milioni di euro, cifra che però ancora non basta per avere il “sì” definitivo dei veneti, che chiedono uno sforzo in più. Le parti sono comunque molto vicine e l’affare potrebbe chiudersi a breve.