La Roma al Dall’Ara asfalta il Bologna 5-1 ed è sesta in classifica

Il Tempo (T.Carmellini) – Inizia nel migliore dei modi la dieci di fuoco della Roma, che da qui alla sosta natalizia giocherà una partita ogni tre giorni. Si parte con un successo senza storia a Bologna contro Mihajlovic & Co., ai quali i giallorossi rifilano cinque gol in una partita che non è mai stata tale. Troppa la differenza tecnica tra le due squadre, ma soprattutto troppa la Roma. In 15 minuti gli uomini di Fonseca erano già sul 3-0, Dzeko ne sbaglia due, ma ci pensano Veretout e Mkhitaryan a chiudere la partita. Nella ripresa quattro gol annullati, un palo giallorosso e un’espulsione data e poi annullata al Var. La Roma risponde a tutte le big in vetta e guadagna punti sulla Lazio, sconfitta dal Verona.