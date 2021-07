La Roma accelera: Viña è ad un passo. Si chiude a 11 milioni

Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Forse il tempo delle parole sta terminando. La Roma lunedì prossimo si trasferirà in Algarve, davanti all’Oceano Atlantico, per respirare salsedine e speranze. Proprio per questo Josè Mourinho ha bisogno che la squadra che ha in mente abbia quella fisionomia che chiede. In queste ultime ore stanno arrivando segnali positivi in tal senso. L’Arsenal ha finalmente acquistato Lokonga dell’Anderlecht e questo potrebbe sbloccare la cessione di Granit Xhaka, che da tempo ha un accordo col club giallorosso, con cui è pronto a firmare un quadriennale. La società londinese non intende scendere sotto la richiesta di 20 milioni complessivi. Il tutto si è complicato dopo l’infortunio di Spinazzola che verrà sostituito a breve. L’obiettivo chiaro è Matias Viña. L’accordo col Palmeiras potrebbe essere in dirittura d’arrivo sulla base di circa 11 milioni, più 2.5 di bonus. Il terzino risponde all’identikit perfetto ed è già esperto: a 23 anni ha vinto un campionato e una Supercoppa con il Nacional, una Libertadores e una Coppa del Brasile e con lo stesso Palmeiras. Ad agevolare le trattative una cessione imminente, che potrebbe essere ufficializzata tra oggi e domani. Si tratta di Justin Kluivert, per il quale la Roma sta definendo la cessione in prestito con diritto di riscatto al Nizza.